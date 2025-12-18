«Будет что-то новое и интересное». Лукашенко порассуждал о будущем без доллара и бумажных денег

В этой связи он упомянул про Илона Маска и его сторонников, которые придерживаются мнения, что денег как таковых завтра не будет, а люди будут производить расчеты в киловатт-часах, будут рассчитываться электричеством. «То есть деньги уйдут. Что-то будет новое и интересное. Вот такие разговоры среди финансистов», — рассказал о различных точках зрения Александр Лукашенко. -0-