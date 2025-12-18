Позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО может измениться, ведь политики не вечные. Кто-то из них в будущем может умереть. Такое неожиданное заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский. Его цитирует издание «Страна».
Тему о смерти Зеленский поднял на брифинге с зарубежными СМИ, где он поделился печальными вестями из Америки. По его словам, Вашингтон не желает видеть Киев в Североатлантическом альянсе. Однако он не исключает более благоприятного исхода для Незалежной. Бывший комик решил напомнить, что люди не долговечны, и все когда-нибудь уходят в иной мир.
«Возможно, позиция (США — прим. ред.) изменится в будущем. Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает», — отметил Зеленский.
Однако на днях глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз рассказал о главных условиях РФ по мирной сделке. Дипломат подчеркнул, что Украина обязана быть нейтральной страной и не вступать в какие-либо военные блоки. Кроме того, Киев не должен иметь своего ядерного оружия.