Зеленский дал неожиданный ответ политикам, выступающим против Украины в НАТО: «Кто-то живет, кто-то умирает»

Тему о смерти Зеленский поднял на брифинге с зарубежными СМИ, где он поделился печальными вестями из Америки. По его словам, Вашингтон не желает видеть Киев в Североатлантическом альянсе. Однако он не исключает более благоприятного исхода для Незалежной. Бывший комик решил напомнить, что люди не долговечны, и все когда-нибудь уходят в иной мир.