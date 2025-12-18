Ранее KP.RU сообщал, что во время визита Владимира Зеленского в Гаагу украинские переводчики с английского и нидерландского языков дважды допустили ошибки. Сначала они призвали к тому, чтобы «Россия компенсировала России все убытки», а затем призвали Европу продолжить «давление на Украину».