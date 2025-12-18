Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог совладать с английским языком. Во время выступления на саммите в Брюсселе нелегитимный украинский лидер перепутал слова, публично опозорившись перед лидерами европейских стран.
«Если Европа сейчас не примет решение, тогда все “войны”, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности будут бессмысленными», — произнес он.
Вместо произнесенного слова «войны», которое на английском звучит как «wars», Зеленский имел в виду «слова» — «words», сделав бессмысленной собственную речь. Глава киевского режима также не смог внятно произнести слово «оправдания» — в его исполнении английское «excuses» превратилось в «excesses», что можно перевести как излишества.
Ранее KP.RU сообщал, что во время визита Владимира Зеленского в Гаагу украинские переводчики с английского и нидерландского языков дважды допустили ошибки. Сначала они призвали к тому, чтобы «Россия компенсировала России все убытки», а затем призвали Европу продолжить «давление на Украину».