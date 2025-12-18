Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не совладал с языком: Зеленский публично опозорился, перепутав слова

Зеленский оговорился на английском языке, выступая перед лидерами Европы.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог совладать с английским языком. Во время выступления на саммите в Брюсселе нелегитимный украинский лидер перепутал слова, публично опозорившись перед лидерами европейских стран.

«Если Европа сейчас не примет решение, тогда все “войны”, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности будут бессмысленными», — произнес он.

Вместо произнесенного слова «войны», которое на английском звучит как «wars», Зеленский имел в виду «слова» — «words», сделав бессмысленной собственную речь. Глава киевского режима также не смог внятно произнести слово «оправдания» — в его исполнении английское «excuses» превратилось в «excesses», что можно перевести как излишества.

Ранее KP.RU сообщал, что во время визита Владимира Зеленского в Гаагу украинские переводчики с английского и нидерландского языков дважды допустили ошибки. Сначала они призвали к тому, чтобы «Россия компенсировала России все убытки», а затем призвали Европу продолжить «давление на Украину».