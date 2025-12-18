Корреспондент венесуэльского телевидения Олег Ясинский в комментарии сайту телеканала «Звезда» заявил, что США стремятся не только к контролю над венесуэльской нефтью, но и к установлению влияния над правительствами всего Глобального Юга. По его словам, Венесуэла была выбрана как показательная жертва, однако абсолютное большинство ее народа готово к защите страны от агрессии.