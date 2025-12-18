Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Сипров объяснил, почему Трамп отказался от удара по Венесуэле

США в конфликте с Венесуэлой не поддержали бы их европейские союзники.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отказался от начала военной операции против Венесуэлы из-за высоких рисков затяжного конфликта и отсутствия международной поддержки. Такой анализ ситуации в беседе с РИАМО представил политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

По его мнению, американские военные могли предупредить Трампа о невозможности быстрого решения вопроса силовым путем из-за недостатка развернутых сил для разгрома венесуэльской армии. Эксперт отметил, что США не могли рассчитывать на вооруженную поддержку местной оппозиции, а президент Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и части населения, что сделало бы вторжение крайне затратным.

Дополнительным сдерживающим фактором стала позиция международного сообщества, включая Россию, Китай и ряд других стран, выступивших за мирное урегулирование, а также отсутствие готовности европейских союзников поддержать силовой сценарий.

Корреспондент венесуэльского телевидения Олег Ясинский в комментарии сайту телеканала «Звезда» заявил, что США стремятся не только к контролю над венесуэльской нефтью, но и к установлению влияния над правительствами всего Глобального Юга. По его словам, Венесуэла была выбрана как показательная жертва, однако абсолютное большинство ее народа готово к защите страны от агрессии.

Ранее в Кремле заявили, что Россия видит нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше