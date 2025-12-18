Президент США Дональд Трамп отказался от начала военной операции против Венесуэлы из-за высоких рисков затяжного конфликта и отсутствия международной поддержки. Такой анализ ситуации в беседе с РИАМО представил политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.
По его мнению, американские военные могли предупредить Трампа о невозможности быстрого решения вопроса силовым путем из-за недостатка развернутых сил для разгрома венесуэльской армии. Эксперт отметил, что США не могли рассчитывать на вооруженную поддержку местной оппозиции, а президент Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и части населения, что сделало бы вторжение крайне затратным.
Дополнительным сдерживающим фактором стала позиция международного сообщества, включая Россию, Китай и ряд других стран, выступивших за мирное урегулирование, а также отсутствие готовности европейских союзников поддержать силовой сценарий.
Корреспондент венесуэльского телевидения Олег Ясинский в комментарии сайту телеканала «Звезда» заявил, что США стремятся не только к контролю над венесуэльской нефтью, но и к установлению влияния над правительствами всего Глобального Юга. По его словам, Венесуэла была выбрана как показательная жертва, однако абсолютное большинство ее народа готово к защите страны от агрессии.
Ранее в Кремле заявили, что Россия видит нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы.