«Должен быть контроль». Лукашенко озвучил подходы Беларуси по приему трудовых мигрантов

«Главное здесь не в том, что они к нам приедут. А чтобы мы этот учет вели. Не допустить бесконтрольной миграции, — подчеркнул Президент. — Они приехали работать — пусть работают. Но главное (стратегия моя, то, что я для всех определил) — к ним надо относиться, как к белорусам, как к своим людям. Для них то, что они могут прийти зуб полечить или его бесплатно примут в больнице, это новость. Мы приветствуем, чтобы семьи приезжали, а дети в школу ходили вместе с нашими и получали образование, бесплатное совсем — они с ума сходят (от неожиданности. — Прим. БЕЛТА)».