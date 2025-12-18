Ричмонд
«Должен быть контроль». Лукашенко озвучил подходы Беларуси по приему трудовых мигрантов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовая миграция в Беларусь должна находиться под контролем со стороны государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 18 декабря, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал когда-то эту ситуацию с Владимиром Путиным, и Президент России был уверен, что немцам будет сложно отойти от этой политики. Так и получается. «Влез во что-то, а потом трудно оттуда вылезти», — добавил глава государства.

«Поэтому не хотелось бы никого сюда звать», — сказал Президент.

С другой стороны, страна нуждается в трудовых ресурсах. Но как государство может контролировать эти процессы?

«Иванову, Петрову, Сидорову в сельском хозяйстве или в промышленности надо 12 человек. Откуда к нам хотят приехать — из постсоветских республик. Это наши люди. Там на месте, в том же Узбекистане, у нас посольство. Должен посол список из 12 человек или 20, или 40 одобрить, проверить и направить нам», — озвучил механизм Александр Лукашенко.

Далее этих людей проверят правоохранители. Впоследствии руководитель предприятия заключит договор с мигрантами и будет нести ответственность за их пребывание в Беларуси.

«Главное здесь не в том, что они к нам приедут. А чтобы мы этот учет вели. Не допустить бесконтрольной миграции, — подчеркнул Президент. — Они приехали работать — пусть работают. Но главное (стратегия моя, то, что я для всех определил) — к ним надо относиться, как к белорусам, как к своим людям. Для них то, что они могут прийти зуб полечить или его бесплатно примут в больнице, это новость. Мы приветствуем, чтобы семьи приезжали, а дети в школу ходили вместе с нашими и получали образование, бесплатное совсем — они с ума сходят (от неожиданности. — Прим. БЕЛТА)».

По словам главы государства, трудовые мигранты понимают, что они находятся в Беларуси на особом контроле, и ведут себя соответствующим образом. «Мы делаем выводы из того, что произошло у наших ближайших братьев и не только у них. Хотим или нет, мы вынуждены будем привлекать этих мигрантов. Но даже если мы их будем держать (сдерживать миграционные процессы. — Прим. БЕЛТА), не ползком, так рачком они к нам придут. Но придут бесконтрольно. Поэтому надо взять под контроль любые процессы. Пока нам удается это», — сказал белорусский лидер.

Он заявил, что мигранты работают в Беларуси как надо, и часто это хороший пример для многих белорусов, которые не хотят работать, несмотря на созданные условия. Привлечение в страну трудовых ресурсов в том числе помогает поддерживать жизнь небольших населенных пунктов и деревень, ведь рабочие места заполняются в первую очередь именно там.

«Вот моя стратегия, а не в том, что я хочу заполонить Беларусь пакистанцами. Но надо держать все под контролем, все надо видеть и по-человечески к ним отнестись. И будет результат. Мы его видим», — подытожил Александр Лукашенко. -0-

