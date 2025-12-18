Лукашенко рассказал о переговорах по теме конфликтной ситуации между США и Венесуэлой

«С венесуэльцами. Даже если американцы, к примеру, там хотят взять нефть. Ну, правильно хотят. Их можно понять. Потому что американцы в свое время создали у себя мощности по переработке венесуэльской нефти. Она, как кисель, она не жидкая фактически. Поэтому только американцы могли ее там перерабатывать. У американцев рядом за забором такие мощности. Поэтому они туда и смотрят. Сейчас эти мощности фактически не работают — миллиарды долларов (потерь. — Прим. БЕЛТА), — отметил глава государства. — Зачем бомбить? Венесуэльскую нефть на премиальный рынок Америки можно всегда поставить и переработать. Ну зачем бомбить?! Война — это надо солдат посылать. А это гибель. Эти гробы пойдут в США. В противном случае ты страну не победишь».