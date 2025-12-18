18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переговорах по теме конфликтной ситуации между США и Венесуэлой. Соответствующие заявления он сделал, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.
«Наверное, вы заметили, что я с послом, которого мне Мадуро (Президент Венесуэлы Николас Мадуро. — Прим. БЕЛТА) рекомендовал, вел разговоры, переговоры. Я пытался через этого посла, откровенно вам скажу, донести до Мадуро эту позицию. Руководство Венесуэлы приняло мои все предложения. Я говорю: передайте Трампу: надо договариваться», — рассказал глава государства.
«Хватит воевать. Надо понимать, что на этой войне могут погибнуть твои дети, твои люди, близкие и родные. Моя позиция», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент рассказал, что американцы подняли вопрос во Венесуэле, учитывая, что у Александра Лукашенко дружеские отношения с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Подробности договорились не обнародовать, тем не менее, Президент поделился сутью своей позиции.
«Я им нашел четкий пример: “Вы хотите второй Вьетнам?” — сказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что в ходе войны США во Вьетнаме погибло много людей, но сейчас Штаты, наоборот, идут туда с инвестициями, а Вьетнам — это быстрорастущая экономика в Азии.
«С венесуэльцами. Даже если американцы, к примеру, там хотят взять нефть. Ну, правильно хотят. Их можно понять. Потому что американцы в свое время создали у себя мощности по переработке венесуэльской нефти. Она, как кисель, она не жидкая фактически. Поэтому только американцы могли ее там перерабатывать. У американцев рядом за забором такие мощности. Поэтому они туда и смотрят. Сейчас эти мощности фактически не работают — миллиарды долларов (потерь. — Прим. БЕЛТА), — отметил глава государства. — Зачем бомбить? Венесуэльскую нефть на премиальный рынок Америки можно всегда поставить и переработать. Ну зачем бомбить?! Война — это надо солдат посылать. А это гибель. Эти гробы пойдут в США. В противном случае ты страну не победишь».
Более того, глава белорусского государства обозначил, что в случае военной агрессии со стороны США Николас Мадуро, наоборот, сплотит вокруг себя большинство населения, и они будут воевать.
Война также в целом будет нести в себе угрозы для всего региона. «Любой может быть поворот, когда начнется война. Она не будет идти, как поезд по рельсам. Начнутся эти зигзаги. И неизвестно, кого зацепит. Ну и потом — огромная Бразилия. Они тоже заняли провенесуэльскую позицию. Ну вот надо сейчас разогреть еще Латинскую Америку? Понятно, что американцам, прежде чем наводить порядок или “воевать” за Тайвань, надо разобраться у себя там рядом. Но только не войной. Вот моя позиция», — заявил белорусский лидер. -0-