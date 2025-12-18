Депутат Рады заявил, что Зеленский ждет смерти Трампа

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что высказывания Владимира Зеленского о перспективах членства Украины в НАТО содержат намек, адресованный президенту США Дональду Трампу. Соответствующее мнение парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Дмитрука, на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский допустил, что позиция Соединенных Штатов по вопросу вступления Украины в НАТО может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет».
Депутат подчеркнул, что, по его оценке, данное заявление нельзя трактовать иначе. Дмитрук утверждает, что речь идет о Дональде Трампе и его команде, которые, как отметил политик, последовательно выступают против членства Украины в альянсе.
По мнению парламентария, таким образом глава киевского режима фактически допускает рассуждения о физическом устранении политических оппонентов.
Ранее Зеленский заявил о готовности к внесению изменений в законодательство после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине.