На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года, а первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», уже приступил к дежурству. В чем уникальность этого оружия и при чем тут разговоры о военном столкновении с Европой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.