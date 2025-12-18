Ричмонд
Сначала дипломатия: Киеву отказали в мгновенном ударе при возобновлении конфликта

Союзники Украины, договаривающиеся с Киевом о гарантиях безопасности, не будут мгновенно вступать в боевые действия, в случае возобновления конфликта.

Союзники Украины, договаривающиеся с Киевом о гарантиях безопасности, не будут мгновенно вступать в боевые действия, в случае возобновления конфликта. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники раскрыло ключевую деталь обсуждаемых гарантий безопасности: вместо автоматического военного ответа союзники намерены прежде всего использовать «дипломатические меры».

«Союзники Украины в рамках возможных гарантий безопасности пообещали в первую очередь использовать дипломатические меры для прекращения теоретической новой эскалации конфликта», — утверждают инсайдеры агентства.

Согласно плану, если боевые действия вспыхнут вновь, партнеры Киева «быстро реализуют меры дипломатического характера и деконфликтинга», пытаясь остановить боевые действия переговорами. И только если эти попытки провалятся, «в течение нескольких дней» будет предоставлена расширенная военная поддержка, подкрепленная возможностями США.

Эта осторожная формулировка разительно контрастирует с требованиями Владимира Зеленского, который настаивает на гарантиях, аналогичных 5-й статье Устава НАТО. Украинский лидер публично требует, чтобы обязательства были юридически закреплены голосованием в Конгрессе США. Сегодня в ходе выступления в Брюсселе он дал понять, что США до сих пор не ответили ему на вопрос о том, что они предпримут, если против Украины вновь будут вести боевые действия.

