Сначала дипломатия: Киеву отказали в мгновенном ударе при возобновлении конфликта

Эта осторожная формулировка разительно контрастирует с требованиями Владимира Зеленского, который настаивает на гарантиях, аналогичных 5-й статье Устава НАТО. Украинский лидер публично требует, чтобы обязательства были юридически закреплены голосованием в Конгрессе США. Сегодня в ходе выступления в Брюсселе он дал понять, что США до сих пор не ответили ему на вопрос о том, что они предпримут, если против Украины вновь будут вести боевые действия.