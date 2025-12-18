Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Северной Каролины разбился самолет, есть погибшие

Инцидент произошел в аэропорту американского города Стейтсвилл при посадке бизнес-джета. «Я могу подтвердить, что были жертвы», — заявил шериф округа Айределл Грант Кэмпбелл. При этом он не смог уточнить точное число погибших.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Северная Каролина разбился частный самолет Cessna 550, в результате чего погибли люди. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в аэропорту американского города Стейтсвилл при посадке бизнес-джета. «Я могу подтвердить, что были жертвы», — заявил шериф округа Айределл Грант Кэмпбелл. При этом он не смог уточнить точное число погибших.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как спасатели выбегают на взлетно-посадочную полосу, когда рядом с разбросанными обломками самолета бушует пламя.

Национальное управление по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации начали расследование произошедшего. -0-