«Просили, чтобы этой сотне разрешил остаться в Беларуси, я говорю — не-не-не». Лукашенко раскрыл подробности переговоров с американцами в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, отвечая на вопросы, признался, в чем отказал президенту США Дональду Трампу на переговорах с США по заключенным.
Глава государства 12 и 13 декабря 2025 года провел в Минске переговоры со специальным представителем США Джоном Коулом. По итогам состоявшихся переговоров Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 человек, осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.
— Американцы просили, чтобы этой сотне, чтобы я им разрешил остаться в Беларуси, я говорю — не-не-не. Ребята — туда, туда забирайте и там с ними разбирайтесь, — привел подробности президент.
По его словам, именно американская сторона просила о том, чтобы выпустить «главарей»:
— Что касается главарей — и американцы, и европейцы хотят, чтобы мы этих выпустили, остальное — это хлам… Но это не мое желание, все эти обмены — это (тема. — Ред.) переговорщиков Соединенных Штатов Америки.
Лукашенко также привел подробности, о чем сказал одному из переговорщиков:
— Я одному из переговорщиков прямо сказал — ты цэрэушник, ты работал на ЦРУ, ты был одним их тех, кто организовывал в 2020 году у нас переворот. Это я ему адресовывал (слова. — Ред.) ну признай, что вы проиграли и давай будем выстраивать отношения исходя из этого.
