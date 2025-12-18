Зеленский: в Белом доме смеются над желанием Украины вступить в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что США последовательно не желают видеть Украину в НАТО, и некоторые представители администрации в Белом доме смеются над этой просьбой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают РИА Новости.
Зеленский отметил, что с первого разговора с бывшим президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос о членстве Украины в НАТО, на что Байден ответил, что Киев не будет в альянсе. Зеленский подчеркнул, что он неоднократно возвращался к этой теме, и у некоторых людей в Белом доме это уже стало предметом смеха.
По его словам, политика США здесь последовательна, и она не изменяется в отношении членства Украины в НАТО — Киев там не видят.
Ранее российский президент Владимир Путин говорил о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс представляет угрозу для безопасности России, указав, что это стало одной из причин начала специальной военной операции.