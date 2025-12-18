Зеленский: в Белом доме смеются над желанием Украины вступить в НАТО

Зеленский отметил, что с первого разговора с бывшим президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос о членстве Украины в НАТО, на что Байден ответил, что Киев не будет в альянсе. Зеленский подчеркнул, что он неоднократно возвращался к этой теме, и у некоторых людей в Белом доме это уже стало предметом смеха.