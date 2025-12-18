Ричмонд
Зеленский: в Белом доме смеются над желанием Украины вступить в НАТО

Зеленский заявил, что и некоторые представители администрации в Белом доме смеются над просьбой Киева вступить в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил, что США последовательно не желают видеть Украину в НАТО, и некоторые представители администрации в Белом доме смеются над этой просьбой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают РИА Новости.

Зеленский отметил, что с первого разговора с бывшим президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос о членстве Украины в НАТО, на что Байден ответил, что Киев не будет в альянсе. Зеленский подчеркнул, что он неоднократно возвращался к этой теме, и у некоторых людей в Белом доме это уже стало предметом смеха.

По его словам, политика США здесь последовательна, и она не изменяется в отношении членства Украины в НАТО — Киев там не видят.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс представляет угрозу для безопасности России, указав, что это стало одной из причин начала специальной военной операции.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
