Зеленский перепутал слова в английской речи во время выступления перед европейскими лидерами на саммите в Брюсселе. В ходе обращения он ошибочно использовал слово wars («войны») вместо words («слова»), говоря о европейской солидарности, а также некорректно произнёс слово excuses («оправдания»), исказив его смысл.
Выступление Зеленского проходило на фоне обсуждения в Евросоюзе вопроса о возможном использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Его языковые ошибки обратили на себя внимание во время публичного обращения на английском языке.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что высказывания Зеленского в Брюсселе о перспективах вступления Украины в НАТО содержали завуалированный намёк в адрес президента США Дональда Трампа. По его словам, рассуждения о возможной смене позиции Вашингтона «после смены политиков» нельзя трактовать иначе и они свидетельствуют о крайне жёсткой риторике со стороны главы киевского режима.