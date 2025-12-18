Зеленский перепутал слова на английском во время выступления в Брюсселе

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что высказывания Зеленского в Брюсселе о перспективах вступления Украины в НАТО содержали завуалированный намёк в адрес президента США Дональда Трампа. По его словам, рассуждения о возможной смене позиции Вашингтона «после смены политиков» нельзя трактовать иначе и они свидетельствуют о крайне жёсткой риторике со стороны главы киевского режима.