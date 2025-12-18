Лукашенко считает, что демилитаризованная зона станет камнем преткновения на переговорах по Украине

Александр Лукашенко, рассуждая о мирном процессе по конфликту в Украине, отметил, что единственный вопрос, о который стороны могут споткнуться, связан с демилитаризованной зоной в Донбассе. «Это та территория (процентов 15−20), которую россияне не освободили или не заняли. Это 15−20%. Россияне настаивали, чтобы она была освобождена и Донбасс был российской территорией. Правильно: исходя из первопричин этой войны, это можно требовать», — заметил Александр Лукашенко.