Лукашенко считает, что демилитаризованная зона станет камнем преткновения на переговорах по Украине

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, высказался на тему создания демилитаризованной зоны в Украине и отметил, что стороны могут споткнуться об этот вопрос, передает корреспондент БЕЛТА.

Почему Беларуси невыгодна эскалация конфликта в Украине? Лукашенко ответил на вопрос, приведя инсайд.

Александр Лукашенко, рассуждая о мирном процессе по конфликту в Украине, отметил, что единственный вопрос, о который стороны могут споткнуться, связан с демилитаризованной зоной в Донбассе. «Это та территория (процентов 15−20), которую россияне не освободили или не заняли. Это 15−20%. Россияне настаивали, чтобы она была освобождена и Донбасс был российской территорией. Правильно: исходя из первопричин этой войны, это можно требовать», — заметил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

