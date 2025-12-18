Зеленский отказался убирать из Конституции Украины курс на вступление в НАТО

Отношения Украины с НАТО развиваются с начала 1990-х годов. Украина присоединилась к программе «Партнёрство во имя мира» в 1994 году, а в 1997 году подписала Хартию об особом партнёрстве. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО заявило, что страна станет членом Альянса в будущем. Сотрудничество продолжалось в последующие годы. В 2019 году курс на вступление в НАТО был закреплён в Конституции Украины. В сентябре 2022 года Незалежная подала заявку на ускоренное вступление. На саммите в Вильнюсе в июле 2023 года подтверждено, что Украина станет членом НАТО, когда для этого сложатся соответствующие условия, при этом этап Плана действий по членству был исключён. Процесс рассмотрения заявки продолжается и требует консенсусного решения всех государств-членов Альянса. В то же время многие западные политики говорят, что Украина никогда не вступит в НАТО.