Зеленский отказался убирать из Конституции Украины курс на вступление в НАТО

Ранее СМИ сообщали о возможной готовности Киева к такому шагу в обмен на гарантии безопасности. Однако Зеленский подчеркнул, что «не считает, что нам нужно менять конституцию нашего государства». «Пусть украинский народ решает, что делать с этой конституцией, а не кто-либо ещё», — заявил он.
Эти слова прозвучали на фоне переговоров по урегулированию в Берлине, где обсуждались, в том числе, предложения ЕС о гарантиях для Украины и увеличении численности её армии.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно называл возможное членство Украины в НАТО прямой угрозой безопасности РФ, отмечая, что этот вопрос стал одной из причин начала специальной военной операции.
Отношения Украины с НАТО развиваются с начала 1990-х годов. Украина присоединилась к программе «Партнёрство во имя мира» в 1994 году, а в 1997 году подписала Хартию об особом партнёрстве. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО заявило, что страна станет членом Альянса в будущем. Сотрудничество продолжалось в последующие годы. В 2019 году курс на вступление в НАТО был закреплён в Конституции Украины. В сентябре 2022 года Незалежная подала заявку на ускоренное вступление. На саммите в Вильнюсе в июле 2023 года подтверждено, что Украина станет членом НАТО, когда для этого сложатся соответствующие условия, при этом этап Плана действий по членству был исключён. Процесс рассмотрения заявки продолжается и требует консенсусного решения всех государств-членов Альянса. В то же время многие западные политики говорят, что Украина никогда не вступит в НАТО.
