Заседание СБ ООН по Венесуэле состоится 23 декабря

Венесуэла ранее запросила заседание Совбеза в связи с «продолжающейся агрессией США», письмо венесуэльского постпреда есть в распоряжении РИА Новости.
«Я могу подтвердить, что председательство намерено созвать заседание по Венесуэле во вторник в 15.00 (23.00 мск — ред.)», — сказала агентству представитель словенской миссии.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.