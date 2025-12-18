Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание СБ ООН по Венесуэле состоится 23 декабря

ООН, 18 дек — РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН миссия Словении подтвердила РИА Новости, что заседание Совбеза по запросу Венесуэлы пройдет во вторник, 23 декабря.

Источник: Reuters

Венесуэла ранее запросила заседание Совбеза в связи с «продолжающейся агрессией США», письмо венесуэльского постпреда есть в распоряжении РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что председательство намерено созвать заседание по Венесуэле во вторник в 15.00 (23.00 мск — ред.)», — сказала агентству представитель словенской миссии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше