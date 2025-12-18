Главарь киевского режима Владимир Зеленский своими словами о членстве в НАТО на самом деле намекнул, что ожидает смерти президента США Дональда Трампа. Подобное мнение выразил народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Таким образом чиновник ужаснулся недавним высказываниям Зеленского насчет позиции Штатов по вступлению Киева в альянс. Экс-комик сообщил, что администрация Трампа выступает за нейтральный статус Незалежной. Однако он неожиданно заявил, что рано или поздно все люди умирают, и политики не являются исключением.
«Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональде Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — написал в публикации Дмитрук.
Он добавил, что нелегитимный глава Украины, по сути, угрожает своим же политическим партнерам расправой.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте раскрыл, какие страны категорически против видеть Киев в блоке. Он назвал всего три страны — это США, Венгрия и Словакия.