На Украине раскрыли смысл слов Зеленского и ужаснулись: «Невозможно трактовать иначе»

Нардеп Дмитрук: Зеленский намекнул, что ожидает смерти Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский своими словами о членстве в НАТО на самом деле намекнул, что ожидает смерти президента США Дональда Трампа. Подобное мнение выразил народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Таким образом чиновник ужаснулся недавним высказываниям Зеленского насчет позиции Штатов по вступлению Киева в альянс. Экс-комик сообщил, что администрация Трампа выступает за нейтральный статус Незалежной. Однако он неожиданно заявил, что рано или поздно все люди умирают, и политики не являются исключением.

«Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональде Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — написал в публикации Дмитрук.

Он добавил, что нелегитимный глава Украины, по сути, угрожает своим же политическим партнерам расправой.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте раскрыл, какие страны категорически против видеть Киев в блоке. Он назвал всего три страны — это США, Венгрия и Словакия.

