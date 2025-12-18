Фото паспортов россиянок и украинок оказались в файлах Эпштейна

Кроме этого есть и скриншот переписки, в которой сообщается о 18-летней девушке из России, которая может заинтересовать «Дж.». Вероятно, речь идет о том, что она интересна Джеффри Эпштейну. В чате указаны её рост, вес и наличие Шенгенской визы.