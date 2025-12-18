Фото паспортов россиянок и украинок оказались в файлах Эпштейна

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали 68 новых снимков из личного архива финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Публикация стала частью масштабного давления на Минюст США с целью добиться полной прозрачности «дела века». Среди снимков обнаружены в том числе паспорта девушек из России и Украины.
В архиве обнаружены фотографии паспортов граждан Украины и России. Личные данные на снимках (кроме пола и страны) закрашены в целях защиты потенциальных жертв. Также в архиве фигурировали документы женщин из Литвы, Чехии, Марокко и ЮАР, сообщает CNN.
Кроме этого есть и скриншот переписки, в которой сообщается о 18-летней девушке из России, которая может заинтересовать «Дж.». Вероятно, речь идет о том, что она интересна Джеффри Эпштейну. В чате указаны её рост, вес и наличие Шенгенской визы.
Еще одна шокирующая фотография — женская нога, на которой маркером написаны цитаты из романа Владимира Набокова «Лолита». Эксперты отмечают, что это подчеркивает болезненную одержимость Эпштейна темой совращения несовершеннолетних.
Также опубликован и американский паспорт самого Эпштейна без какой-либо редактуры.