Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото паспортов россиянок и украинок оказались в файлах Эпштейна

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали 68 новых снимков из личного архива финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали 68 новых снимков из личного архива финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Публикация стала частью масштабного давления на Минюст США с целью добиться полной прозрачности «дела века». Среди снимков обнаружены в том числе паспорта девушек из России и Украины.

В архиве обнаружены фотографии паспортов граждан Украины и России. Личные данные на снимках (кроме пола и страны) закрашены в целях защиты потенциальных жертв. Также в архиве фигурировали документы женщин из Литвы, Чехии, Марокко и ЮАР, сообщает CNN.

Кроме этого есть и скриншот переписки, в которой сообщается о 18-летней девушке из России, которая может заинтересовать «Дж.». Вероятно, речь идет о том, что она интересна Джеффри Эпштейну. В чате указаны её рост, вес и наличие Шенгенской визы.

Еще одна шокирующая фотография — женская нога, на которой маркером написаны цитаты из романа Владимира Набокова «Лолита». Эксперты отмечают, что это подчеркивает болезненную одержимость Эпштейна темой совращения несовершеннолетних.

Также опубликован и американский паспорт самого Эпштейна без какой-либо редактуры.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше