Песков: Путин не замечает течения времени, когда того требует работа

Президент России Владимир Путин ставит работу выше всего, и для него время перестаёт существовать. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканалу «Россия-1».

Источник: Life.ru

«Он работает — это может быть и днём, и ночью, и до утра может сидеть, поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает», — отметил представитель Кремля.

Песков привёл примеры совещаний, на которых Путин проводит за работой более шести с половиной часов подряд.

Ранее он сообщил, что в 2026 году у президента запланировано много зарубежных поездок. В 2025 году Путин уже посетил семь стран — Белоруссию, США, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Индию и Туркменистан.

Напомним, 19 декабря в 12:00 по московскому времени Владимир Путин проведёт большую пресс-конференцию и прямую линию. На данный момент от граждан поступило свыше двух миллионов вопросов через разные платформы, включая мессенджер Max.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

