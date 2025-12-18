Песков: Путин не замечает течения времени, когда того требует работа

«Он работает — это может быть и днём, и ночью, и до утра может сидеть, поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает», — отметил представитель Кремля.
Песков привёл примеры совещаний, на которых Путин проводит за работой более шести с половиной часов подряд.
Ранее он сообщил, что в 2026 году у президента запланировано много зарубежных поездок. В 2025 году Путин уже посетил семь стран — Белоруссию, США, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Индию и Туркменистан.
Напомним, 19 декабря в 12:00 по московскому времени Владимир Путин проведёт большую пресс-конференцию и прямую линию. На данный момент от граждан поступило свыше двух миллионов вопросов через разные платформы, включая мессенджер Max.
