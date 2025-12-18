США готовятся к приезду Путина на саммит G20, заявила шерпа в организации

В Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США готовятся к возможному приезду президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре 2026 года, сообщила в интервью РИА Новости российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.
