США готовятся к приезду Путина на саммит G20, заявила шерпа в организации

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США готовятся к возможному приезду президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре 2026 года, сообщила в интервью РИА Новости российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.