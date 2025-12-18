Ричмонд
США готовятся к приезду Путина на саммит G20, заявила шерпа в организации

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США готовятся к возможному приезду президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре 2026 года, сообщила в интервью РИА Новости российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.

Итоги года с Владимиром Путиным
В Вашингтоне 15—16 декабря состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего американского председательства.

«(Страна-председатель — ред.) готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — сказала она.