Путина ждут в Майами на саммите G20 в 2026 году

США готовятся к возможному визиту президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре 2026 года.

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20, который может пройти в Майами в декабре 2026 года. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Ранее в Кремле сообщили, что осведомлены о существовании идеи создания международного объединения Core 5, однако её содержание пока неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретных предложений или оформленных инициатив по этому формату в Кремль не поступало. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в США обсуждается возможность создания альтернативы G7 с участием США, России, Китая, Индии и Японии. По словам Пескова, если такая инициатива действительно существует, она может заслуживать внимания.

