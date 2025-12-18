Путина ждут в Майами на саммите G20 в 2026 году

Ранее в Кремле сообщили, что осведомлены о существовании идеи создания международного объединения Core 5, однако её содержание пока неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретных предложений или оформленных инициатив по этому формату в Кремль не поступало. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в США обсуждается возможность создания альтернативы G7 с участием США, России, Китая, Индии и Японии. По словам Пескова, если такая инициатива действительно существует, она может заслуживать внимания.