«Момент заключается в том, что США не сильно его ждут в НАТО, и он это чувствует. Видимо, решил, что американский лидер Дональд Трамп достаточно возрастной президент, и вот следующий придет, и в НАТО Украину возьмут», — отметила Журова.
Так депутат прокомментировала заявление Зеленского о том, что позиция некоторых стран по вступлению Украины в Североатлантический альянс может измениться с уходом политиков. Они, как объяснил главарь киевского режима, не вечные, и в будущем кто-то из них может умереть.
Журова подчеркнула, что глава США будет находиться у власти еще несколько лет, в то время как что-то может измениться для самого Зеленского.
