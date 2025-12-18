Лукашенко пригласил зятя Трампа Кушнера в Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что предложил зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру посетить Белоруссию. Об этом он заявил, обращаясь с посланием к народу и парламенту в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске.
«Я предложил Кушнеру приехать в Белоруссию и побывать на родине предков», — сказал он.
По словам Лукашенко, к вопросу был подключен премьер-министр Александр Турчин. Президент подчеркнул, что не рассчитывает на Кушнера в решении каких-либо вопросов для страны, но не исключает возможного содействия с его стороны.
Лукашенко также отметил, что Меланья Трамп, уроженка Словении, могла бы оказывать влияние на урегулирование украинского конфликта и многое сделать для Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным о закупке российских самолетов.