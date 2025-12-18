СБ ООН проведет 23 декабря заседание по Венесуэле

Венесуэла запросила заседание из-за действий США, которые власти страны считают «продолжающейся агрессией» со стороны Соединенных штатов.
Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно эффективных мерах по противодействию контрабанды запрещенных веществ. Военно-морские силы США развернули в Карибском море множество военнослужащих и военной техники.
