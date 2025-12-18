Ричмонд
Зеленский пожаловался на смех в Белом доме на просьбу взять Украину в НАТО

США не хотят принимать Украину в НАТО, и некоторые в Белом доме даже смеются над такими просьбами. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

«С первого моего диалога с бывшим президентом (США Джо) Байденом я поднимал вопрос НАТО. Байден мне сказал: “Нет, вы не будете в НАТО”, — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, над идеей вступления Украины в альянс смеялись постоянно.

«Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и смех», — пожаловался он.

Зеленский отметил, что позиция США остаётся неизменной — Украину в НАТО не видят.

Несмотря на это, он отказался убирать из Конституции Украины курс на вступление в НАТО. Такое заявление прозвучало на фоне переговоров в Берлине, где обсуждали предложения ЕС по гарантиям для Киева и наращиванию его вооружённых сил.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

