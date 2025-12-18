Зеленский пожаловался на смех в Белом доме на просьбу взять Украину в НАТО

«С первого моего диалога с бывшим президентом (США Джо) Байденом я поднимал вопрос НАТО. Байден мне сказал: “Нет, вы не будете в НАТО”, — сказал он на пресс-конференции.
По его словам, над идеей вступления Украины в альянс смеялись постоянно.
«Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и смех», — пожаловался он.
Зеленский отметил, что позиция США остаётся неизменной — Украину в НАТО не видят.
Несмотря на это, он отказался убирать из Конституции Украины курс на вступление в НАТО. Такое заявление прозвучало на фоне переговоров в Берлине, где обсуждали предложения ЕС по гарантиям для Киева и наращиванию его вооружённых сил.
