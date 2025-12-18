Ричмонд
Глава Пентагона Хегсет: американцы слишком толстые или тупые для армии

Умственные способности, психическое и физическое состояние американцев осложняет набор в армию. Несмотря на это Пентагон справился с пополнением рекрутов. Об этом заявил глава военного ведомства США Пит Хегсет.

Однако военное ведомство справилось с набором рекрутов.

Умственные способности, психическое и физическое состояние американцев осложняет набор в армию. Несмотря на это Пентагон справился с пополнением рекрутов. Об этом заявил глава военного ведомства США Пит Хегсет.

«Вы, ребята, это сделали. И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», — заявил Хегсет на встрече с рекрутерами в Пентагоне, его слова приводит РИАН.

Однако после острой речи глава Пентагона поправил себя. Он добавил, что «американцы не тупые, а недостаточно обученные».

Ранее глава Пентагон сравнил ситуацию в мире с той, которая была в 1939 году. По словам «министра войны» мировая напряженность растет, пишет «Царьград».