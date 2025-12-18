Напомним, киевский главарь Владимир Зеленский допустил, что позиция ряда стран, в частности США, относительно вступления Украины в НАТО может измениться в будущем. По его словам, для этого потребуются «определённые обстоятельства», включая возможное переосмысление роли сильной украинской армии как фактора усиления альянса. Зеленский также сделал неоднозначный намёк, заявив, что «политики меняются», поскольку «кто-то живёт, кто-то умирает», что потенциально может повлиять на внешнеполитические решения.