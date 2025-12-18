Ричмонд
В Верховной Раде заявили, что Зеленский ждёт смерти Трампа

Слова экс-комика Владимира Зеленского о возможном изменении позиции США по НАТО после смены политиков указывают на ожидание кончины американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

По его мнению, высказывание Зеленского нельзя трактовать иначе, и речь идёт именно о Трампе и его команде, которые последовательно выступают против вступления страны в альянс.

«Речь идёт именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — утверждает Дмитрук.

Напомним, киевский главарь Владимир Зеленский допустил, что позиция ряда стран, в частности США, относительно вступления Украины в НАТО может измениться в будущем. По его словам, для этого потребуются «определённые обстоятельства», включая возможное переосмысление роли сильной украинской армии как фактора усиления альянса. Зеленский также сделал неоднозначный намёк, заявив, что «политики меняются», поскольку «кто-то живёт, кто-то умирает», что потенциально может повлиять на внешнеполитические решения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

