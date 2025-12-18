Лукашенко заявил, что не гарантирует своего участия в выборах 2030 года

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет здоров к президентским выборам 2030 года, но точно не знает, станет ли в них участвовать, пишет РИА Новости.
Во время заседания Всебелорусского народного собрания руководитель общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая решила задать вопрос Александру Лукашенко. Перед этим она сделала ремарку.
«Очень приятно слышать, что вы в полном здравии, это хорошая новость для ваших сторонников и крепкий пинок вашим противникам. В 30-м году было бы приятно встретиться со здоровым, полным сил, опытным соперником», — сказала Анна Канопацкая.
Лидер Белоруссии ответил: «Гарантирую тебе… Я сказал, что буду здоров, а не соперничество».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает себя «уходящим» президентом.