Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что не гарантирует своего участия в выборах 2030 года

Александр Лукашенко заявил, что будет здоров к выборам 2030 года.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет здоров к президентским выборам 2030 года, но точно не знает, станет ли в них участвовать, пишет РИА Новости.

Во время заседания Всебелорусского народного собрания руководитель общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая решила задать вопрос Александру Лукашенко. Перед этим она сделала ремарку.

«Очень приятно слышать, что вы в полном здравии, это хорошая новость для ваших сторонников и крепкий пинок вашим противникам. В 30-м году было бы приятно встретиться со здоровым, полным сил, опытным соперником», — сказала Анна Канопацкая.

Лидер Белоруссии ответил: «Гарантирую тебе… Я сказал, что буду здоров, а не соперничество».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает себя «уходящим» президентом.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше