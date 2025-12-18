США готовятся к визиту Путина

Соединенные Штаты начали официальную подготовку к возможному визиту президента России Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами в декабре 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель начальника Экспертного управления президента РФ и шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. По ее словам, американская сторона, которая сейчас принимает председательство в организации, уже закладывает участие российского лидера в свои планы.