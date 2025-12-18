Ричмонд
США готовятся к визиту Путина

Соединенные Штаты начали официальную подготовку к возможному визиту президента России Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами в декабре 2026 года.

Соединенные Штаты начали официальную подготовку к возможному визиту президента России Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами в декабре 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель начальника Экспертного управления президента РФ и шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. По ее словам, американская сторона, которая сейчас принимает председательство в организации, уже закладывает участие российского лидера в свои планы.

«(Страна-председатель — ред.) готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — заявила Светлана Лукаш.

Это заявление прозвучало на фоне завершившейся в Вашингтоне первой встречи представителей стран «двадцатки» под эгидой нового американского председательства. Переговоры, проходившие 15−16 декабря, стали важным сигналом изменения дипломатического климата. Вашингтон фактически подтвердил готовность обеспечивать работу форума в полном составе, несмотря на геополитическую напряженность последних лет.

Для администрации Дональда Трампа, который вернулся в Белый дом в начале 2025 года, этот саммит станет ключевой площадкой для демонстрации обновленного внешнеполитического курса.

