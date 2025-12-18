Промкооперация и технологическая независимость. О чем говорили посол Беларуси и вице-премьер РФ на встрече в Москве

18 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В Москве состоялась встреча посла Беларуси в России Александра Рогожника и вице-премьера России Алексея Оверчука. Об этом проинформировала пресс-служба правительства РФ, сообщает БЕЛТА.
На встрече были рассмотрены актуальные аспекты торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. «Обсудили реализацию проектов промышленной кооперации, вопросы повышения технологической независимости и укрепления логистической связанности на пространстве Союзного государства», — отметили в пресс-службе. -0-