Лукашенко пошутил про «крупные суммы, которые прячет»

Белорусский президент Александр Лукашенко пошутил, комментируя утверждения, что он «прячет деньги».
Лукашенко сказал, что слышал, как авторы подобных утверждений упоминали крупные суммы. Затем он предположил, что в таком случае должно быть известно, куда он переводил якобы «спрятанные» деньги.
«Вы их заберите», — пошутил Лукашенко, после чего пообещал дать письменную доверенность.
