Лукашенко: США хорошо знают, что происходит на фронте в Украине

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США хорошо знают, что происходит на фронте в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.
«Пройдет время, я расскажу, как мы ведем (переговоры с США. — Прим. БЕЛТА), какие там советы по Украине и что говорим по Украине американцам, — сказал глава государства. — Но надо понимать, что американцы ж не дураки. Они приходят ко мне, я им карту разворачиваю: “Вот, посмотрите, насколько россияне продвинулись. Вы понимаете, что войну надо остановить, потеряете вы вообще”.
Лукашенко считает, что демилитаризованная зона станет камнем преткновения на переговорах по Украине.
Александр Лукашенко отметил, что США и сами очень хорошо осведомлены о развитии ситуации на фронте в Украине, получая информацию в том числе со спутников. «Вот их карта — из космоса. Точнейшая карта. Один в один. Поэтому они не дураки, они знают, что происходит на фронте, они лучше нас и россиян знают, что происходит в Украине. И в требованиях Трампа последних звучит тема. Уже дошли до того, что Зеленскому надо уходить и проводить выборы, потому что быть беде», — констатировал Президент.
Александр Лукашенко тем не менее заявил, что еще не избавился от мысли, что американцы с европейцами могут разыгрывать некий спектакль в отношении Украины. «В большой степени нет. Потому что Трамп не может простить Европе ту позицию, которую они занимали в предвыборную кампанию и сейчас. Это я знаю точно. Но насколько это довлеет над ним, трудно сказать. Поэтому если не спектакль, то это столкновение между американцами и европейцами будет продолжаться», — считает белорусский лидер. -0-