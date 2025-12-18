Лукашенко: США хорошо знают, что происходит на фронте в Украине

Александр Лукашенко отметил, что США и сами очень хорошо осведомлены о развитии ситуации на фронте в Украине, получая информацию в том числе со спутников. «Вот их карта — из космоса. Точнейшая карта. Один в один. Поэтому они не дураки, они знают, что происходит на фронте, они лучше нас и россиян знают, что происходит в Украине. И в требованиях Трампа последних звучит тема. Уже дошли до того, что Зеленскому надо уходить и проводить выборы, потому что быть беде», — констатировал Президент.