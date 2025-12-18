Ричмонд
США ждут приезда Путина на саммите G20 в Майами в 2026 году

США готовятся к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Майами в декабре 2026 года. Об этом сообщила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

Источник: Life.ru

15−16 декабря в Вашингтоне прошла первая встреча представителей стран G20 в рамках нового американского председательства.

«[Страна-председатель] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — цитирует её РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что у президента в 2026 году запланировано множество зарубежных поездок. В 2025 году Путин уже побывал в семи странах — Белоруссии, США, Китае, Таджикистане, Кыргызстане, Индии и Туркменистане.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

