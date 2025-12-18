США ждут приезда Путина на саммите G20 в Майами в 2026 году

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что у президента в 2026 году запланировано множество зарубежных поездок. В 2025 году Путин уже побывал в семи странах — Белоруссии, США, Китае, Таджикистане, Кыргызстане, Индии и Туркменистане.