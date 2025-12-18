США ждут приезда Путина на саммите G20 в Майами в 2026 году

15−16 декабря в Вашингтоне прошла первая встреча представителей стран G20 в рамках нового американского председательства.
«[Страна-председатель] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — цитирует её РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что у президента в 2026 году запланировано множество зарубежных поездок. В 2025 году Путин уже побывал в семи странах — Белоруссии, США, Китае, Таджикистане, Кыргызстане, Индии и Туркменистане.
