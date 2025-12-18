Ричмонд
Госдума утвердила наличие крестов на коронах и державе герба РФ

Госдума окончательно утвердила детализацию государственного герба России, прописав в законе наличие крестов на коронах и державе. Соответствующий законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях и опубликован на сайте обеспечения законотворческой деятельности.

«предлагается дополнить описание Государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами с расширяющимися концами», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта пояснили, что хотя внешний вид герба подробно описан, а в федеральном законе есть его изображения, случаи замены крестов другой символикой по-прежнему встречаются. Инициатива признана помочь в предотвращении искажений одного из главных официальных атрибутов России.

Ранее депутаты приняли закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке алкоголя, табака или посещении мероприятий 18+ с помощью российского мессенджера MAX, что также направлено на унификацию и цифровизацию процедур. Это нововведение является частью поправок к более крупной инициативе по блокировке сайтов, занимающихся продажей табака в Сети.

