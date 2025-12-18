Лукашенко сделал предупреждение Киеву: «Будут последствия»

Минск предупредил Киев, что если он будет уничтожать российские дроны над Белоруссией, то это будет иметь серьезные последствия. Такое заявление сделал белорусский глава Александр Лукашенко, на VII Всебелорусском народном собрании.
Политик рассказал, что недавно они получили послание от киевского режима. Украинские власти заявили, что часто замечают БПЛА России в небе Белоруссии. Причем часть из них долетает иногда до западной части Украины. Поэтому они планируют сбивать все устройства не только на своей территории, но и на белорусской.
Однако Минск такое решение категорически не устраивает.
«Они нас предупредили — вы передайте президенту, что мы будем сбивать беспилотники на вашей территории. Иван Тертель (глава КГБ Белоруссии — прим. ред.) присутствует здесь, он мне докладывал. Я говорю — ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия», — сообщил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер высказался об усилиях президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине. Он заявил, что, если бы все зависело только от американского главы, то кризис бы давно закончился.