Лукашенко сделал предупреждение Киеву: «Будут последствия»

Политик рассказал, что недавно они получили послание от киевского режима. Украинские власти заявили, что часто замечают БПЛА России в небе Белоруссии. Причем часть из них долетает иногда до западной части Украины. Поэтому они планируют сбивать все устройства не только на своей территории, но и на белорусской.