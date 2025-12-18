Песков заявил, что попытки забрать активы России получат ответ

Любые действия, связанные с экспроприацией российских активов на Западе, получат ответ со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные шаги западных стран в отношении замороженных средств.
По его словам, Москва неоднократно предупреждала, что попытки изъятия или использования российских активов без согласия российской стороны не останутся без ответной реакции. Таким образом Песков ответил на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность ответных мер, включая экспроприацию или заморозку западных активов на своей территории.
Ранее в Евросоюзе неоднократно обсуждалась возможность использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины. Речь идёт о суммах от 185 до 210 млрд евро, которые предполагается оформить в виде кредита. В МИД России заявляли, что подобные инициативы противоречат международному праву и являются неправомерными.
После начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов. Более 200 млрд евро из этой суммы находятся в Евросоюзе, значительная часть — на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Еврокомиссия сообщала, что в 2025 году Украина получила более 18 млрд евро из доходов от этих активов.
На этом фоне Банк России заявил о намерении взыскивать убытки, причинённые незаконными действиями европейских банков, в судебном порядке. Регулятор сообщил, что будет обращаться в российские арбитражные суды с исками о возмещении сумм заблокированных активов и упущенной выгоды, возникшей в результате их неправомерного удержания и использования.