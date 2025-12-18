Песков заявил, что попытки забрать активы России получат ответ

После начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов. Более 200 млрд евро из этой суммы находятся в Евросоюзе, значительная часть — на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Еврокомиссия сообщала, что в 2025 году Украина получила более 18 млрд евро из доходов от этих активов.