Лукашенко пошутил, что даст доверенность нашедшим его активы за рубежом

«Не успел поехать на Ближний Восток, деньги прячет. Называли большие суммы. Любой здравомыслящий человек задастся вопросом: как можно такие большие деньги спрятать? Но я на это просто отвечаю: ребята, вы, наверное, знаете, где я там спрятал, куда-то переводил. Вы их заберите», — заявил Александр Лукашенко во время заседания Всебелорусского народного собрания.