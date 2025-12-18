Ричмонд
Лукашенко пошутил, что даст доверенность нашедшим его активы за рубежом

Александр Лукашенко принял участие в заседании Всебелорусского народного собрания.

Аргументы и факты

Белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил, что может предоставить доверенность тем, кто найдет якобы его активы за рубежом, пишет РИА Новости.

«Не успел поехать на Ближний Восток, деньги прячет. Называли большие суммы. Любой здравомыслящий человек задастся вопросом: как можно такие большие деньги спрятать? Но я на это просто отвечаю: ребята, вы, наверное, знаете, где я там спрятал, куда-то переводил. Вы их заберите», — заявил Александр Лукашенко во время заседания Всебелорусского народного собрания.

Он с иронией добавил, что если необходима письменная доверенность, то готов ее предоставить.

При этом в ходе заседания Александр Лукашенко сообщил, что предложил Джареду Кушнеру, зятю лидера США Дональда Трампа, посетить Белоруссию.

