Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита

БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров.

Источник: Reuters

Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.

Коммюнике начинается непосредственно с главы II, посвященной Ближнему Востоку, что позволяет предположить: глава I, касающаяся Украины, не была опубликована из-за отсутствия согласия между лидерами ЕС.

Глава III посвящена безопасности и обороне ЕС, глава IV — многолетнему финансовому плану, глава V — расширению ЕС, глава VI — миграции, а глава VII включает ряд менее значимых вопросов.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно вынесено на голосование на европейском саммите 18—19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.

