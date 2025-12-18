Ричмонд
Лукашенко запретил Украине сбивать БПЛА над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал согласия Украине на уничтожение над белорусской территорией беспилотников, которые считаются российскими.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал согласия Украине на уничтожение над белорусской территорией беспилотников, которые считаются российскими. Об этом он сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске.

По словам Лукашенко, украинская сторона заявляла, что фиксирует заход российских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии и предупреждала о намерении сбивать их.

«Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», — сказал блорусский.

Он также сообщил, что в воздушное пространство Белоруссии, в том числе через территорию Польши, Литвы и Латвии, ранее залетали и украинские беспилотники.

Ранее Лукашенко заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным о закупке российских самолетов.

