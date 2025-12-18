Лукашенко запретил Украине сбивать БПЛА над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал согласия Украине на уничтожение над белорусской территорией беспилотников, которые считаются российскими. Об этом он сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске.
По словам Лукашенко, украинская сторона заявляла, что фиксирует заход российских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии и предупреждала о намерении сбивать их.
«Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», — сказал блорусский.
Он также сообщил, что в воздушное пространство Белоруссии, в том числе через территорию Польши, Литвы и Латвии, ранее залетали и украинские беспилотники.
Ранее Лукашенко заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным о закупке российских самолетов.