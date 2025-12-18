«Слишком толстые и тупые»: Хегсет проговорился о качестве американских новобранцев

Глава Пентагона Пит Хегсет с военной простотой заявил, что набор в армию в США сейчас осложнен из-за того, что многие кандидаты «слишком жирные и тупые». При этом он подчеркнул, что несмотря подобные сложности, удалось добиться рекордных показаний по призыву.
«Вы, ребята, это сделали. И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», — без прикрас описал ситуацию Пит Хегсет.
Осознав резкость своих слов, глава оборонного ведомства тут же попытался смягчить формулировки, переложив ответственность на систему образования и медицинские диагнозы, передает РИА «Новости».
«Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), другие вещи. Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии», — уточнил шеф Пентагона.
Хегсет также отметил, что президент США Дональд Трамп уделяет большое внимание статистике набора в армию. Потому что, если молодые люди готовы надевать форму и рисковать жизнью, значит они доверяют руководству страны.