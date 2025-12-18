Лукашенко заявил, что проблему недружественной Литвы можно быстро разрешить

Проблему недружественной позиции Литвы в отношении Белоруссии можно разрешить очень быстро, однако нельзя развязывать с ней войну. Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на VII Всебелорусском народном собрании.
«Скажу откровенно, моя позиция простая: для того, чтобы разобраться с Литвой любыми методами, много времени не нужно. Но упаси Господь развязать какую-то войнушку», — сказал политик.
Лукашенко подчеркнул, что военные действия сильно отражаются на человеческих судьбах. По его словам, эти страшные события ни в коем случае нельзя допускать. Ведь итоги конфликта могут быть непредсказуемыми и плачевными для обеих сторон.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что у Вильнюса не получится привлечь в ссору с Минском другие страны. Он предупредил, что подобные провокации не подействуют. Белоруссия намерена решать все мирным путем.