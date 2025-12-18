США готовятся к возможному визиту Путина на саммит G20 в 2026 году

Соединенные Штаты готовятся к возможному визиту президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который состоится в декабре 2026 года в Майами. Об этом в интервью РИА Новости заявила российская шерпа в объединении G20 Светлана Лукаш.
«(Страна-председатель — прим. ред.) готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — сообщила она.
Ранее KP.RU сообщал, что российская делегация под руководством Светланы Лукаш прибыла в Вашингтон, чтобы принять участие в заседании шерп G20 в рамках стартовавшего председательства США.
Предыдущий саммит «Группы двадцати» прошел в ноябре текущего года в ЮАР. При этом американская сторона объявила бойкот площадке для глобального диалога, отказавшись от участия в мероприятии.