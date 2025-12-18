Вопрос о российских активах провалился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь предупредил что любые действия, связанные с экспроприацией российских активов, получат ответную реакцию, а ответственность будут нести и те, кто принимал решения коллегиально, и те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял.