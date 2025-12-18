Ричмонд
Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта.

Источник: Reuters

«Знаете, каждый раз они тратят слишком много времени», — сказал он журналистам, комментируя усилия США по этому вопросу.

Американский лидер признал, что достижение мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал. Тем не менее стороны «близки к цели», утверждает он.

На прошлой неделе Трамп заявил в интервью изданию Politico, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования, потому что тот проигрывает.

Обсуждение американской мирной инициативы

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин принял их в Кремле. Встреча продлилась почти пять часов.

По словам президента, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.

В конце прошлой и начале этой недели Уиткофф и Кушнер обсуждали план с Зеленским и европейцами. По итогам переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.

