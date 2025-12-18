Задержка саммита ЕС, беспорядки и раненые. Чем закончился протест фермеров в Брюсселе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе акции протеста фермеров у здания Европарламента в Брюсселе пострадали около десятка человек, еще несколько были арестованы. Об этом со ссылкой на представителей полиции сообщил телеканал RTBF.
Участие в протестах приняли представители около 40 европейских сельскохозяйственных организаций. Они выражали недовольство по ряду проблем европейской политики.
Наиболее актуальная из них — предстоящая ратификация договора Евросоюза с южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР. Фермеры опасаются, что это приведет к наводнению европейского рынка дешевой сельхозпродукцией из стран с более гибкими стандартами качества. Участники акции обвинили Еврокомиссию во главе с Урсулой фон дер Ляйен в убийстве сельского хозяйства Европы.
Аграрии также выступили против сокращения государственного финансирования после 2027 года, предусмотренного общей сельскохозяйственной политикой ЕС. Они заявляют, что не готовы нести дополнительные расходы с 2026 года после принятия Еврокомиссией налога на ряд удобрений, связанного с политикой по сокращению выбросов углекислого газа.
Акция протеста организована Федерацией молодых фермеров ЕС при помощи национальных ассоциаций аграриев с целью оказания давления на глав европейских государств, собравшихся 18 декабря на саммите в Брюсселе для обсуждения будущих бюджетов ЕС и возможных вариантов финансирования Украины.
Всего в акции приняли активное участие около 8 тыс. человек, также было задействовано более 1 тыс. тракторов. Аграрии заблокировали дороги тракторами и другой техникой. Вскоре акция переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против фермеров. Манифестанты забрасывали правоохранителей картофелем и яйцами. Протестующие также подожгли покрышки у здания Европарламента.
18−19 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. Как отмечает Politico, протесты аграриев привели к задержке начала встречи европейских политиков. Встреча переносилась в связи с тем, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта на фоне протестов проводили встречу с ассоциацией фермеров. Лидеры ЕС со своей стороны остались недовольны задержкой саммита.
Фон дер Ляйен по прибытии на встречу с европейскими лидерами заявила, что никто не уйдет с саммита, пока не будет решен вопрос финансирования Украины. -0-