Задержка саммита ЕС, беспорядки и раненые. Чем закончился протест фермеров в Брюсселе

Всего в акции приняли активное участие около 8 тыс. человек, также было задействовано более 1 тыс. тракторов. Аграрии заблокировали дороги тракторами и другой техникой. Вскоре акция переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против фермеров. Манифестанты забрасывали правоохранителей картофелем и яйцами. Протестующие также подожгли покрышки у здания Европарламента.