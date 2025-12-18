В США опубликовали фото Гейтса с молодыми девушками по делу Эпштейна

В США опубликовали фотографии сооснователя Microsoft Билла Гейтса с молодыми девушками в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. Снимки обнародовали члены комитета по надзору палаты представителей от Демократической партии, следует из материалов, размещённых в базе данных расследования.
Всего в архиве появились две фотографии. На одной из них Гейтс запечатлён рядом с молодой девушкой в тёмном платье, её лицо скрыто, обстановка напоминает номер отеля. На другом снимке он позирует с другой девушкой, предположительно, в коридоре гостиницы или аналогичного помещения; лицо спутницы также не видно. В комитете не уточнили дату и точное место съёмки.
В опубликованных материалах также фигурирует сооснователь Google Сергей Брин, однако на представленных фотографиях он запечатлён отдельно и в мужской компании. Появление новых изображений связано с продолжающимся расследованием обстоятельств деятельности Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, который скончался в 2019 году в следственном изоляторе.
Ранее сообщалось, что бывшего президента США Билла Клинтона и его супругу Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за отказ давать показания по делу Эпштейна. По данным американских СМИ, им могут быть направлены повторные повестки в Конгресс, а в случае игнорирования требований рассматривается возможность обвинений в неуважении к законодательному органу.