ЕС не смог принять соглашение об использовании активов РФ

Евросоюз не смог принять соглашение по активам РФ.
По завершении первого дня саммита Европейского совета руководителям стран ЕС не удалось достичь договоренности по вопросу использования активов Банка России. Тема также не фигурирует в опубликованном заявлении Европейского совета по итогам встречи.
Во время переговоров были обсуждены темы относительно Ближнего Востока, европейской обороны и безопасности, следующей многолетней финансовой программы, расширению и реформам, миграции и другим вопросам. Завтра ЕС продолжит стратегические дебаты по Украине.