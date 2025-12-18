Россия готова: Трамп надеется на быстрые действия Киева по урегулированию конфликта

«Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова», — заявил американский лидер.
Трамп добавил, что каждый раз, когда украинская сторона тянет время, Россия передумывает. По его словам, на данный момент стороны приближаются к урегулированию.
В ближайшие выходные в Майами продолжатся консультации для урегулирования конфликта. Американские представители могут встретиться как с Украиной, так и с Россией. По данным СМИ, обсуждения мирного плана пройдут 20−21 декабря.
