Россия готова: Трамп надеется на быстрые действия Киева по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на быстрые действия Киева для урегулирования кризиса на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что каждый раз, когда украинская сторона тянет время, Россия передумывает. По его словам, на данный момент стороны приближаются к урегулированию.

В ближайшие выходные в Майами продолжатся консультации для урегулирования конфликта. Американские представители могут встретиться как с Украиной, так и с Россией. По данным СМИ, обсуждения мирного плана пройдут 20−21 декабря.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

