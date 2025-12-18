На Украине вздрогнули, узнав время полёта «Орешника» из Белоруссии до Киева

Для расчётов взяли условную точку старта в географическом центре Белоруссии, между Минском и Бобруйском. При скорости полёта свыше 12 300 км/ч подлётное время до ключевых украинских городов, по версии издания, составляет от одной до двух с половиной минут.
Так, до Ровно ракета может долететь за 1 минуту 40 секунд, до Луцка — за 1 минуту 44 секунды, а до Львова — за 2 минуты 24 секунды. Эти цифры, основанные на открытых данных о характеристиках ракеты, рисуют картину крайне ограниченного времени на реакцию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» с 17 декабря находится на территории республики.
Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» была впервые применена по целям на Украине 21 ноября 2024 года. О планах по её серийному производству ранее, в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин. В дальнейшем Москва и Минск достигли договорённости о размещении этого ракетного комплекса на территории Белоруссии. Как подтверждала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, развёртывание «Орешника» планируется осуществить в декабре 2025 года.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.