На Украине вздрогнули, узнав время полёта «Орешника» из Белоруссии до Киева

Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» была впервые применена по целям на Украине 21 ноября 2024 года. О планах по её серийному производству ранее, в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин. В дальнейшем Москва и Минск достигли договорённости о размещении этого ракетного комплекса на территории Белоруссии. Как подтверждала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, развёртывание «Орешника» планируется осуществить в декабре 2025 года.