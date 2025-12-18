Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: тупость и ожирение американцев осложняет набор в армию

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что трудности с набором в армию во многом связаны с тупостью и высоким уровнем ожирения среди американцев.

Источник: Аргументы и факты

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проблемы с набором в армию в значительной степени обусловлены тупостью и высоким уровнем ожирения среди американцев. Об этом он сказал в ходе встречи с рекрутерами в Пентагоне.

При этом, по словам Хегсета, несмотря на ожирение и СДВГ у молодёжи, стране удалось достичь рекордных показателей набора.

Однако позже он уточнил, что не стоит называть молодёжь тупыми, это неправильно. По его мнению, возможно, власти недостаточно обучают их.

«Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии», — сказал Хегсет.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала указание работникам консульских служб учитывать такие заболевания, как ожирение, рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни, в качестве причин для отказа в выдаче американских виз иностранцам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше