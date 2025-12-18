Хегсет: тупость и ожирение американцев осложняет набор в армию

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проблемы с набором в армию в значительной степени обусловлены тупостью и высоким уровнем ожирения среди американцев. Об этом он сказал в ходе встречи с рекрутерами в Пентагоне.
При этом, по словам Хегсета, несмотря на ожирение и СДВГ у молодёжи, стране удалось достичь рекордных показателей набора.
Однако позже он уточнил, что не стоит называть молодёжь тупыми, это неправильно. По его мнению, возможно, власти недостаточно обучают их.
«Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии», — сказал Хегсет.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала указание работникам консульских служб учитывать такие заболевания, как ожирение, рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни, в качестве причин для отказа в выдаче американских виз иностранцам.